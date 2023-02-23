Elias Mastokangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mastokangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Mastokangas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Mastokangas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Mastokangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mastokangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Mastokangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mastokangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Mastokangas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Mastokangas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Mastokangas 1 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Mastokangas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Elias Mastokangas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Elias Mastokangas'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Mastokangas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Mastokangas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Mastokangas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Mastokangas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Inter

2 Mayıs 2018 yılında KaaPo

31 Ağustos 2018 yılında FC Inter

1 Ocak 2021 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2021 yılında FC Inter

28 Temmuz 2022 yılında FC Haka

31 Aralık 2022 yılında FC Inter

Elias Mastokangas kimdir

Elias Mastokangas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Mastokangas şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Elias Mastokangas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Elias Mastokangas nereli

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