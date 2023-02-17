Elias Mesonero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mesonero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Mesonero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Mesonero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Mesonero 27 Mart 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Elias Raúl Mesonero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Mesonero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. Elias Mesonero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Mesonero'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Mesonero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Mesonero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Mesonero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Mesonero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

8 Ocak 2020 yılında Grasshoppers

19 Temmuz 2021 yılında GC Zürich U21

2 Şubat 2022 yılında Rapperswil-Jona

Elias Mesonero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Mesonero şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Mesonero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Schaffhausen, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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