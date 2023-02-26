Elias Mokwana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mokwana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Mokwana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Mokwana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Mokwana 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Mokwana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Mokwana'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Mokwana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Mokwana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Mokwana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Mokwana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Elias Mokwana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Mokwana şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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