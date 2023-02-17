Elias Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Neubauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Neubauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Neubauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Neubauer 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Neubauer Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Neubauer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Neubauer'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Neubauerboyu ve yaşı kaç

Elias Neubauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Neubauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Neubauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Neubauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Fürstenfeld Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Fürstenfeld II

1 Temmuz 2018 yılında Fürstenfeld

1 Temmuz 2021 yılında Lafnitz II

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Elias Neubauer kimdir

Elias Neubauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Neubauer şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UFC Jennersdorf (2009-)

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Elias Neubauer nereli

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