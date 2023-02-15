Elias Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Olsson 23 Nisan 2003 tarihinde Arlöv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elias Oskar Olsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Olsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Elias Olsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Olsson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Olsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/el1asolsson/

Elias Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Kalmar U19

9 Ocak 2019 yılında IFK Malmö

14 Temmuz 2019 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

31 Ağu 2021 yılında FC Groningen

31 Aralık 2021 yılında Kalmar FF

14 Temmuz 2022 yılında Naestved BK

31 Aralık 2022 yılında Kalmar FF

Elias Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Olsson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Arlövs BI, Burlövs FC, Kyrkheddinge IF, Husie IF (2011-2017), Kalmar FF (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.