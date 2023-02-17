Elias Pasche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Pasche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Pasche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Pasche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Pasche 19 Ekim 1998 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Elias Louan Pasche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Pasche Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Pasche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Pasche'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Pasche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Pasche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Pasche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Pasche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lancy FC

12 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

25 Temmuz 2021 yılında Stade Nyonnais

Elias Pasche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Pasche şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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