Elias Rusborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Rusborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Rusborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Rusborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Rusborg 10 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Rusborg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Elias Rusborg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Rusborg'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Rusborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Rusborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Rusborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Rusborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Elias Rusborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Rusborg şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Elias Rusborg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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