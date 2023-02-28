Elias Sarquis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Sarquis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Sarquis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Sarquis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Sarquis 21 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Elías Rubén Sarquis Vargas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Sarquis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Sarquis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Sarquis'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Sarquis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Sarquis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Sarquis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Sarquis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında General Diaz

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında CS Ameliano

Elias Sarquis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Sarquis şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.