Elias Scherf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Scherf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Scherf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Scherf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Scherf 11 Mayıs 2003 tarihinde Hartberg Umgebung şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Scherf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Elias Scherf, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Scherf'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Scherf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eliasscherf/

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Elias Scherf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Scherf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Scherf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Scherf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Admira II

8 Şubat 2021 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

7 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2022 yılında TSV Hartberg

3 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2023 yılında TSV Hartberg

Elias Scherf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Scherf şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Scherf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Hartberg Umgebung (06/2011-)

Avusturya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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