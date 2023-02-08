Eliel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliel 26 Ocak 2003 tarihinde Brasilândia de Minas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eliel Chrystian Pereira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eliel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Eliel'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Eliel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eliel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eliel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2022 yılında Ponte Preta

Eliel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliel şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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