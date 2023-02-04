Elies Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elies Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elies Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elies Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elies Mahmoud 10 Şubat 2001 tarihinde Dreux şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elies Mahmoud Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Elies Mahmoud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Elies Mahmoud'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elies Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elies Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elies Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elies Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Châteauroux B

1 Temmuz 2020 yılında AC Le Havre

Elies Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elies Mahmoud şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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