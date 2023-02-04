Eliezer Mayenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliezer Mayenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliezer Mayenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliezer Mayenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliezer Mayenda 8 Mayıs 2005 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eliezer Mayenda Dossou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliezer Mayenda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Eliezer Mayenda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eliezer Mayenda'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eliezer Mayenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eliezer Mayenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliezer Mayenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliezer Mayenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

Eliezer Mayenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliezer Mayenda şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eliezer Mayenda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Ebro, Breuillet FC, CS Bretigny (-2020), FC Sochaux-Montbéliard (2020-2022)

İspanya U17 takımında 24 numaralı formasıyla 11 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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