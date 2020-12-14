Elif Ada İbo Show'a katıldı! Annesi Ayşegül Yıldız kızı hakkında gelen yorumlara isyan etti!

Yeni bölümleri ile pandemi döneminde adeta izleyenlere moral deposu olan İbo Show geçtiğimiz hafta yine izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ ile unutulmaz bir gece yaşanırken, İbrahim Tatlıses izleyenlere bir sürpriz yaptı ve kızı Elif Ada'yı stüdyoya davet etti.

Ancak İbrahim Tatlıses, Elif Ada ile sohbet etmeye çalışınca olanlar oldu.

Elif Ada'nın utangaç tavırları ve söyledikleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada bir anda gündem olan Elif Ada'ya yapılan yorumlar annesi Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

"BABASINDAN ÇOK UTANIYOR"

Ayşegül Yıldız kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan ederek şunları söyledi: "Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca gitmeyeceğim dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."

Programda kızıyla yaşadığı, duygusal bir anı da paylaşan İbrahim Tatlıses göz yaşlarını tutamadı.

"UTANDIM"

Kızı Elif Ada’nın kendisini internetten dinleyerek ‘baba neden söylemiyorsun’ dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, “Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Beni tanıyanlara mahcup olmamak için söylemedim. Elif Ada ‘neden söylemiyorsun’ dedi. Bu babamın sesi der mi diye utandım, söylemedim” dedi.