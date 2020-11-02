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  3. Elif bebeğin hastaneden ilk görüntüleri!

Elif bebeğin hastaneden ilk görüntüleri!

İzmir'in Sefeihisar ilçesinde yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra ekipler tarafından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Elif bebeğin hastaneden yayınlanan ilk görüntüleri yayınlandı.

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02 Kasım 2020 Pazartesi 15:51
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