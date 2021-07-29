Elif Çakır'dan radikal karar! Başörtüsünü çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü!

YouTube'da yayın yapan Karar TV'de Yıldıray Oğur ile pazartesi, salı ve çarşamba günleri “bi’Karar ver” adlı programı sürdüren gazeteci Elif Çakır, medyada ilk kez başörtüsüz fotoğrafını paylaştı. Çakır’ın yeni fotoğrafı, sosyal medyada tartışma yarattı.

YENİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karar yazarı Elif Çakır'ın haber sitesindeki yeni hali gündem oldu. 50 yaşındaki gazetecinin, başörtüsünü çıkardığını görenler şaşırdı.

İşte Karar'ın internet sitesinde görülen görüntü:

"BENİ BAĞIŞLAYIN"

Ayrıca Elif Çakır'ın Twitter hesabındaki profilini de değiştirdiği görüldü. Elif Çakır aldığı kararla ilgili konuşmak istemediğini belirterek "Beni bağışlayın" dedi.

Bu durum karşısında sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Kimi kullanıcılar kendi kararı olduğu ve karışılmaması gerektiğini belirtirken kimisi ise yaptığını yanlış buldu.