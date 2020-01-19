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Elif Can, sahaya çıktı

Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan "Geleceğin Karakartalı" kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçında sahaya çıktı.

Elif Can, sahaya çıktı

Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan "Geleceğin Karakartalı" kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçında sahaya çıktı.

Beşiktaş ile Vodafone işbirliği kapsamında gerçekleşen ve Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olma özelliğini taşıyan "Geleceğin Karakartalı" kapsamında siyah-beyazlı ekibin seçtiği Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında sahaya çıktı. 7 bölgede yapılan seçmelerin ardından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilen 14 yaşındaki Elif, ilk maçına ise yarın çıkacak.

Kaynak: İHA



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