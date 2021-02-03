Elif Eda Başlamışlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında çıkan iddaiların ardından merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

ELİF EDA BAŞLAMIŞLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Eda Elif Başlamışlı, 19 Nisan 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ekranlarla ilk tanışması ise moda progragmanı "Bana Herşey Yakışır" yarışmasına katılmasıyla başladı ve yarışmada birinci olmuştur.

24 yaşındaki Başlamışlı, daha sonra özel oyunculuk eğitimi alarak ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Hep Yek 2 isimli sinema filminin kadrosunda yer almasıyla gerçekleştirdi. Ardından Darısı Başımıza adlı dizi de rol almıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan, İlay Erkök Ebrar Demirbilek gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hercai dizisinde Elif karakterine hayat vermişti. Oyuncu, en son ise TRT1 geçtiğimiz yıl TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi İncir Ağacı'nda rol almıştır.