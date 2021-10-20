Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Dubaracı ne demek, TDK'ya göre Dubaracı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?Ekrem Aydın boşanma arifesinde oldukları eşini avukata götürme bahanesiyle kandırdı! Ormanda benzin dökerek yaktı!Mersin'de tartışma kanlı bitti! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle öldürdü!Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alper Ulusoy hangi takımlı?Şevval Şahin vücudundaki dövmeleri tek tek göstererek anlamlarını saydı! Yapılırken çekilen kareleri de yayınladı!'Siyasi cinayetler' hakkında yazılı metin yayınladı! Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "İlk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz"Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu kimin, nerede? Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki olay nedir?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti

Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti

Hamlet dizisi Gain platformunda yayınlanmaya başladı. Orijinal afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üzeri örtü ile kapanması sosyal medyada gündem oldu.

Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti

Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu Gain platformunda yayınlanmaya başlayan yerli dizi Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı

Dizinin afişinde oyuncu İşcan uzanırken Erdal Beşikçioğlu da arkasında duruyor. Orjinal afişte İşcan çıplak şekilde uzanırken sokak afişlerinde üzerine örtü eklenmesi tepki topladı.

Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Sokak afişlerine uygulanan sansür kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Kadının saçı görünüyor ohoo. Gözden kaçmış" dedi.

Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT