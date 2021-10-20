Elif İşcan çıplak poz vermişti! Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı! Sosyal medyada tepki çekti
Hamlet dizisi Gain platformunda yayınlanmaya başladı. Orijinal afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üzeri örtü ile kapanması sosyal medyada gündem oldu.
Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu Gain platformunda yayınlanmaya başlayan yerli dizi Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı
Dizinin afişinde oyuncu İşcan uzanırken Erdal Beşikçioğlu da arkasında duruyor. Orjinal afişte İşcan çıplak şekilde uzanırken sokak afişlerinde üzerine örtü eklenmesi tepki topladı.
TEPKİ ÇEKTİ
Sokak afişlerine uygulanan sansür kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Kadının saçı görünüyor ohoo. Gözden kaçmış" dedi.