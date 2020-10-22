Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) Genç Araştırmacılar Programı’na seçilen ilk Türk bilim insanı olan Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, sahip olduğu başarıyla halkımıza bir milli gurur kaynağı daha sundu.

Bu akademik başarıyla bilim alanında, Avrupa'ya Türk adını altın harflerle kazıyan Elif Nur Fırat Karalar'ın hayatı da merak konusu haline geldi. Peki Elif Nur Fırat Karalar kimdir? İşte Elif Nur Fırat Karalar'ın hayatı, akademik başarıları, bilim alanındaki yükselişi, ilham kaynakları ve tavsiyeleri...

ELİF NUR FIRAT KARALAR KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyan Elif Nur Fırat-Karalar, eğitiminin ardından Berkeley'deki California Üniversitesi'ndeki doktora çalışması için ABD'ye taşındı ve burada Matthew Welch'in gözetiminde aktin çekirdeklenme mekanizmalarını araştırdı. Stanford Üniversitesi'ndeki Tim Stearns laboratuvarındaki doktora sonrası çalışması sırasında, proteomik yaklaşımları kullandı ve sentriol biyogenez için yeni düzenleyici yolları ortaya çıkaran sentriol proteom ve yakınlık interaktomunu belirledi.

Karalar, 2014 yılında İstanbul'daki Koç Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent oldu. Laboratuvarındaki araştırma, özellikle merkezcil uydulara odaklanarak, memeli sentrozom / kirpik kompleksinin yapısını ve işlevini incelemeye odaklanıyor.

Journal of Cell Science'a röportaj veren Karalar, ilham kaynağından meslek aşkına, bilimin gücünden Türkiye'ye dönme sebebine kadar pek çok alanda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

İşte o röportaj:

Bilim insanı olması için ilham kaynağının ne olduğu sorusunu, "Babam bir mühendis. O ailedeki ilk üniversite mezunu, bu yüzden bilimin aile geleneğimizin bir parçası olduğunu söyleyemem. Lisede Biyoloji Olimpiyatı takımına katılmak üzere seçildiğimde kariyer alternatifi olarak biyolojiyi düşünmeye başladım. Hücrelerin farklı bölümler halinde nasıl düzenlendiği ve temel işlevlere nasıl aracılık ettikleri hakkında çok şey öğrendim. Ne kadar çok okursam, ders kitabı bilgisinin laboratuvarda gerçek araştırma yoluyla nasıl üretildiği konusunda o kadar meraklandım. Bu merak, lisans bölümüm olarak moleküler biyoloji ve genetik okumama yol açtı. Lisans süremde hangi spesifik araştırma sorularını takip etmek istediğimi bilmesem de, Matthew Welch'in UC Berkeley'deki laboratuvarına döndüğümde hücre biyolojisi okumak istediğimi fark ettim." şeklinde yanıtlayan Karalar, laboratuvarda çalışma tutkusunu anlattı.

Türkiye'den ABD'ye geçişini üniversite zamanında yaptığı stajlarla ilişkilendiren Karalar, "Üniversitedeki ikinci ve üçüncü yılımda iki staj yaptım: biri UT Austin'de moleküler immünoloji üzerine Philip Tucker ile ve diğeri Harvard Tıp Fakültesi'nden Jon Beckwith ile bakteriyel hücre bölünmesi üzerine. Bu deneyimler bana akademi ve ABD'deki araştırma ortamına büyük bir maruz kalma sağladı. Daha sonra ABD'de çeşitli yüksek lisans programlarına başvurdum ve UC Berkeley'e girdim. ABD'de çok az lisansüstü okul uluslararası öğrencilerle yüz yüze görüşme yapıyor - çoğu Skype'ı tercih ediyor. Ziyaret etmeden okulları seçmekte zorlandım çünkü nereye gittiğinizi gerçekten bilmiyorsunuz (gülüyor). Diyelim ki Türkiye'den taşınmak zor… Cornell. Mesela öğrenci olarak "Cornell nerede? Ne tür bir araştırma ortamı var? " Röportaj için Berkeley'i ziyaret ettiğimde, bir şekilde doğru uyduğunu düşündüm. doğru duygu. Daha sonra, çok farklı disiplinlerde birkaç laboratuvar rotasyonu yapma esnekliği, size tutkulu olduğunuz şeyi bulmaya çalışma şansı verir."

Hücre iskeletine ve ardından sentrozomlara olan tutkunuzu nasıl keşfettiniz?

"Matt'in laboratuvarında, yaptığım ilk deneylerden biri, bir kemo-cezbediciye göç eden nötrofillerin canlı görüntülemesiydi ve bu inanılmazdı. Yönlendirilmiş göçün mikroskop altında gerçekleştiğini izlemek ve bunun nasıl başarılacağını merak etmek. Bu beni gerçekten hücre iskeletine ve özellikle aktine doğru çekti. Doktora eğitimimin son yılında, doktora sonrası için ne üzerinde çalışabileceğimi düşünerek, Maxence Nachury'nin (UCSF) Berkeley'deki seminerine gittim. Çok ilham verici olan birincil kirpikler ve siliyopatilerden bahsetti. Şimdi, kirpikler hakkında düşünmek sizi sentrozomlara ve merkezcilere götürür ve bu yönde ilerlemek için Tim Stearns'in (Stanford) laboratuvarına katıldım - merkezcil çoğaltma ve lisanslama kavramsal olarak harika araştırma konuları."

Kısa ve verimli bir doktora sonrası araştırmanın ardından, İstanbul'daki Koç Üniversitesi'nde kendi araştırma grubunuzu kurdunuz. Türkiye'ye geri dönme motivasyonunuz neydi?

"Elbette, akademik araştırmalar için kaynak farklılıkları göz önüne alındığında, bazı insanlar ABD'den Türkiye'ye geçme kararını sorgulayacaktır. Bununla birlikte, kariyerinin başındaki bilim insanlarının neden kendi ülkelerine, özellikle de 'gelişmekte olan' ülkelerine veya zorlu bir siyasi veya ekonomik ortama geri dönmeye karar verdiklerini vurgulamaktan mutluluk duyuyorum. Bir yönümüz ailemizdi - kariyer adımlarının her birinde üç oğlumuz doğdu - çok bağlı olduğumuz. Ayrıca, 2014 yılında Türkiye araştırmaya çok yatırım yapıyordu ve kendi grubunuzu kurmanız için gerçek bir destek vardı. Ayrıca EMBO kurulum hibeleri ve Marie Skłodowska-Curie yeniden entegrasyon hibeleri tarafından verilen cömert destek de var. En önemlisi, Koç Üniversitesi'nde mülakat yaptığımda, ortamın Stanford'dakine çok daha küçük bir bağlamda çok benzediğini hissettim. Koç'ta bir seminer verdim ve sadece iki yıldır doktora yapmama rağmen bana fakülte işi teklif ettiler. Başlangıçta, henüz Tim'in laboratuvarından ayrılmanın zamanı gelmemiş gibi hissettim, ancak böyle bir iş fırsatının geçmesine izin veremezdim. Türkiye gibi bir ülkede, politikadaki veya ekonomideki herhangi bir dalgalanmanın araştırmanız üzerinde ABD gibi büyük araştırma ülkelerinde olduğundan daha büyük bir etkisi olmasına rağmen, işi alıp taşındığım için çok mutluyum."

Ardından, kendi laboratuvarınızı kurarken ne tür zorluklarla karşılaştınız?

"Başlangıçta, özellikle postdoc olmak üzere, yurt dışından birini işe almak neredeyse imkansız. Ayrıca, Türkiye'deki son değişikliklerle birlikte, Avrupa ya da ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenci sayısı artmaktadır; sadece ayrılmak istiyorlar. Bu sizi adayların size "Araştırmanız harika ama Türkiye'de" dediği bir konuma getiriyor. Bir isim bulana kadar o çemberi kırmak zor. Beklemediğim bir diğer zorluk da Avrupa bilim camiasına yeniden entegrasyonun yavaş ilerleyişiydi. Türkiye'ye taşındığımda hiç kimse değildim, bu yüzden yeni ağlar kurmak için çok zaman harcamak zorunda kaldım. Örneğin, alışkın olduğum NIH önerilerine kıyasla finansmanı güvence altına almak için her araştırma teklifinden ne beklendiğini anlamam epey zaman (beş yıllık seyahat) aldı."

Laboratuvarınızı şimdi kurduktan sonra, bugün karşılaştığınız zorluklar farklı mı?

"Laboratuvarım, ideal laboratuvar boyutumun biraz ötesinde olan ancak yeni fikirlerin peşinden gidebilmemiz için gerekli olan on kişiye genişledi. Grubunuzu genişlettiğinizde, herkesi besleyen bir atmosfer yaratmak bir meydan okumadır. Araştırma grubu üyeleriniz çok farklı, farklı zayıf yönleri ve güçlü yanları olmasına rağmen, herkes için en iyi akıl hocası olmaya çalışmalısınız."

Laboratuvarınız şu anda hangi soruları cevaplamaya çalışıyor?

"Hücrelerin doğru zamanda ve yerde anahtar süreçlere aracılık etmek için nasıl bölümlere ayrıldığını anlamakla ilgileniyoruz ve bu soruyu farklı hücre iskeleti tabanlı yapılar bağlamında ele alıyoruz. Memeli sentrozomlarının, kirpiklerinin ve merkezcil uyduların biyolojisini inceliyoruz. Sentrozom-siliyum kompleksi, hücre bölünmesinden hücresel sinyallemeye kadar değişen anahtar işlevlere sahiptir ve deregülasyonu, geniş bir semptom yelpazesi ile karakterize edilen kanser ve siliopatilere neden olur. Sentrozomların ve kirpiklerin, farklı uyaranlara veya farklı hücre tipleri arasında nasıl bir araya gelip işlediğini araştırıyoruz. Laboratuvarımdaki ana araştırma eksenlerinden biri, bu soruları, uzun yıllar gizemli yapılar olarak kalan merkez kutuplu uyduların biyolojisine odaklanarak çalışmaktır. Doktora sonrası, tarafsız proteomik taramalar aracılığıyla, Sentrozomların merkezcil uydular tarafından nasıl düzenlendiğine dair yeni yollar buldum. Sentrozomun yakınındaki zarsız yapılardır ve sentrozom proteinlerinin çoğunun merkezcil uydu proteinlerine yerleştiğini biliyoruz, ancak nasıl, neden ve ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Yaklaştığımız şey, gelişim ve hastalık sırasında merkezcil uyduların biyolojisini incelemektir; bu, potansiyel olarak farklı hücre tiplerinde ve dokularda sentrozomların ve kirpiklerin düzenlenmesine yeni bir bakış açısı sağlayacaktır. Araştırma grubu üyeleriniz çok farklı, farklı zayıf yönleri ve güçlü yanları olmasına rağmen, herkes için en iyi akıl hocası olmaya çalışmalısınız."

Yani merkezcil uyduların gelişimsel veya hücresel bağlamlarına bağlı olarak çok farklı şekillerde oluştuğunu iddia edersiniz?

"Evet. Merkezli uydu dinamiklerini, dağılımını, işlevlerini ve proteomu inceleyerek, doku bağlamına bağlı olarak tüm bu yönlerde farklılıklar gördük. Bunun, sentrozomların ve kirpiklerin, yeni araştırma araçlarını adapte etmemizi gerektiren belirli dokunun ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl uyum sağladıkları üzerinde neden ve olup olmadığını anlamak istiyoruz. Şimdiye kadar, memeli hücre dizilerini çalışmalarımızın çoğunda araç olarak kullandık ve şimdi, işbirlikleri veya gelecekte muhtemelen kök hücreler ve organoidler yoluyla fare modellerine doğru ilerliyoruz."

Bir şekilde sentrozomlarla ilişkilidirler; merkezcil uydulara protein rezervuarları demek adil olur mu?

"İyi soru. Sanırım merkezcil uydulara, terminolojilerinden başlayarak yaptığımız birkaç adaletsizlik var - gerçekten merkezcil mi? Bir hücreden sentriolleri kaldırdığınızda, sitoplazmada ve sentrozomların ana mikrotübül düzenleme merkezi (MTOC) olmadığı kas hücrelerinde hala uydular vardır, merkezcil uydular nükleer zarfın her tarafındadır. Sadece yüzeyi çiziyoruz; merkezcil uyduların sentrozom için ne yaptığına odaklanıyoruz, ancak onlara doğru bağlamda bakmadığımızı hissediyorum. Bunlara rezervuar demek kısmen doğrudur, ancak "neden" önemlidir. Bazı hücre türlerindeki kirpiklerin toplanması dışında, henüz uydular için temel bir işlev bulamadık, ama bence öyle ''

Şimdiye kadar aldığınız en iyi bilimle ilgili tavsiye nedir?

"Sadece Matt ve Tim gibi büyük bilim adamları ve akıl hocalarıyla ve şimdi de EMBO akıl hocam Monica Bettencourt-Dias (Instituto Gulbenkian, Oeiras, Portekiz) ile çalışmak benim için gerçekten etkiliydi ve benim için gerçekten etkiliydi - sadece bilimlerini, nasıl akıl hocalığı yaptıklarını ve laboratuvardaki insanları önemsiyorum. Bununla birlikte, yıllar boyunca bana gerçekten takılan önemli bir tavsiye var, bu rolleri bölümlere ayırmanın önemi ile ilgiliydi: evde bir anne olarak ve laboratuvarda bir bilim insanı olarak. Böylece, kariyerimin erken dönemlerinde, hayatımın farklı yönlerinde zamanımı nasıl kullanacağım konusunda verimli ve etkili olmaya başladım ve bu da iş-yaşam dengesini sağlamama yardımcı oluyor. Sadece yüzeyi çiziyoruz; merkezcil uyduların sentrozom için ne yaptığına odaklanıyoruz, ancak onlara doğru bağlamda bakmadığımızı hissediyorum."

Birine kendi laboratuvarını kurması için vereceğiniz en önemli tavsiye nedir?

"İlham aldığınız bir akıl hocası bulmak ve deneyimlerinden - hem başarısızlıklarından hem de başarılarından - öğrenmek için olabildiğince çok insana çok soru sormaktan çekinmemeniz önemlidir. Yine, bir mentorun benim için önemini kabul etmeliyim; örneğin, Monica, laboratuvarıma başladığımdan beri çok destek oldu. ERC için ikinci aşamaya geçtiğimde beni Portekiz'e davet etti, deneyimlerini paylaştı ve teklifimi benimle paylaştı. Bu çok büyük ve aynı zamanda laboratuvardaki kendi çalışanlarınıza veya diğer araştırmacılara ne kadar destek vermeniz gerektiğini anlamanızı sağlıyor."

Katıldığınız toplantılardan, özellikle kariyerinizin ilk aşamalarında en iyi şekilde nasıl yararlanıyorsunuz?

"Bilim söz konusu olduğunda, özel hayatımdaki kişiliğimden çok farklı olan insanlara yaklaşmakta tereddüt etmiyorum. Türkiye'de olduğum için, daha çok uğraşmak ve farklı toplantılara sık sık seyahat etmek ya da farklı üniversitelerde veya araştırma kurumlarında konuşmalar yapmak zorunda kaldım, bu da beni farklı türden araştırmalara maruz bıraktı ve işbirlikçi bulmama yardımcı oldu. Tanışmadığınız birine e-posta göndermek yerine, yüz yüze iletişim kurmak genellikle daha kolaydır. Konferanslara gitmek, insanların sizin için orada olduğunu fark etmenize yardımcı olur - bilim uğruna, ortak bilimsel ilgiyi paylaşmak için."

İnsanların özgeçmişinize bakarak kendinizle ilgili bilmeyecekleri ilginç bir gerçeği bize anlatabilir misiniz?

"Birçok araştırmacı gibi ben de yemek pişirmeye ve pişirmeye meraklıyım. Bilim adamları olarak deney yapmayı seviyoruz ve bu yemeğe dönüşüyor. Amerika'da geçirdiğim süre boyunca bölgemizde sadece birkaç Türk restoranı vardı, bu yüzden evde çok yaratıcı bir şekilde Türk tariflerini pişiriyordum. Laboratuvarıma başladığımda pişirmeye başladım çünkü o zaman tarifi yüksek hassasiyetle takip edebilirsiniz. Her hafta birçok farklı tarif okuyarak sentezlediğim bir veya iki tarifim oluyor ve sonra bunu laboratuar olan mutfağımda ekip üyelerim olan üç oğlumla birlikte uyguluyorum - kaliteli zaman bizim versiyonumuz! Yeni bir tarif, kıvam ve doku açısından çok zor olan Fransız makaronlarını pişirmek içindir. Henüz orada değilim ama üzerinde çalışıyorum!"