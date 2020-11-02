Elif Perinçek sağlık durumu nasıl? Elif bebeğin kurtarılma anı | Perinçek ailesi

Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde toplam 18 bina hasar almış ve vatandaşlarımız enkaz altında kalmıştı. Depremin en çok etkisini hissettirdiği Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanının enkazında kalan Elif Perinçek isimli 3 yaşındaki bebek kurtarılmasıyla vatandaşlara umut oldu. Bunun akabinde küçük kızın sağlık durumu araştırılıyor. Peki Elif Perinçek sağlık durumu nasıl? İşte Elif bebeğin kurtarılma anı...

ELİF PERİNÇEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanının enkazından 65 saat sonra kurtartılan Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Elif'in bilincinin açık olduğunu, ciddi bir kas ezilmesi ve kırığının bulunmadığını ifade etti. Bakan Koca, Elif'in uzun süre enkaz altında hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü iki ablasının da sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elif Perinçek. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

PERİNÇEK AİLESİ SON DURUM

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.

ELİF BEBEĞİN KURTARILMA ANI

Elif Perinçek'i enkaz altından kurtarılmasını anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, "Biz itfaiyeciler her enkazın altındaki vatandaşa ulaşıp sağlıkçılar 'eks' diyene kadar hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif için de hiç ümidimizi kaybetmedik." dedi.

Kurtarma çalışmaları sürerken 3 yaşındaki kızın ailesiyle arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."

Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.

Elif Perinçek'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "itfaiyeci ağabeyleri" olduğunu ifade eden Muammer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever..."

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumunu açıkladı

İzmir Bayraklı'da 65 saat sonra gelen mucize:3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan kurtarıldı