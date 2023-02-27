Eligijus Jankauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eligijus Jankauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eligijus Jankauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eligijus Jankauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eligijus Jankauskas 22 Haziran 1998 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eligijus Jankauskas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eligijus Jankauskas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eligijus Jankauskas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eligijus Jankauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jankauskas.eligijus/

Eligijus Jankauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eligijus Jankauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eligijus Jankauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eligijus Jankauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Siauliai

1 Şubat 2016 yılında Utenis

1 Temmuz 2016 yılında Suduva

23 Ocak 2017 yılında MSK Zilina

6 Şubat 2018 yılında Michalovce

30 Haziran 2018 yılında MSK Zilina

21 Eylül 2018 yılında SFC Opava

1 Ocak 2019 yılında Suduva

1 Ocak 2021 yılında Panevezys

7 Ocak 2022 yılında FA Siauliai

Eligijus Jankauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eligijus Jankauskas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eligijus Jankauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Napolis (-2006), Siauliai FA

Litvanya takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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