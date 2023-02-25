Eligor Palushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eligor Palushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eligor Palushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eligor Palushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eligor Palushi 29 Haziran 1995 tarihinde Tropojë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eligor Palushi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Eligor Palushi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eligor Palushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eligor Palushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eligor Palushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eligor Palushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2017 yılında KF Tërbuni

Eligor Palushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eligor Palushi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.