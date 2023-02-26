Elijah Addai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Addai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Addai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Addai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Addai 19 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Addai Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Addai'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elijah Addai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Addai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elijah Addai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Addai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Bechem United

Elijah Addai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Addai şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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