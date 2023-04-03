Elijah Hiroto Matsui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Hiroto Matsui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Hiroto Matsui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elijah Hiroto Matsui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elijah Hiroto Matsui 19 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松井 イライジャ博登 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elijah Hiroto Matsui Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Elijah Hiroto Matsui'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elijah Hiroto Matsui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elijah Hiroto Matsui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elijah Hiroto Matsui şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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