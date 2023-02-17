Elijah Just kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Just Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elijah Just kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elijah Just ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elijah Just kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Just Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Just adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Just Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Just 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Elijah Henry Just şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Just Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Element Twelve yapmaktadır. Elijah Just, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Elijah Just'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Elijah Justboyu ve yaşı kaç

Elijah Just Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Just isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Elijah Just Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Just futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2018 yılında PEC Zwolle U19

10 Eylül 2018 yılında Eastern Sub.

1 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

1 Ağu 2022 yılında AC Horsens

Elijah Just kimdir

Elijah Just Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Just şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Elijah Just Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Elijah Just nereli

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