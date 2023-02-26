Elijah Kwarah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Kwarah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Kwarah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Kwarah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Kwarah 25 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Kwarah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elijah Kwarah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Elijah Kwarah'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elijah Kwarah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Kwarah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elijah Kwarah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Kwarah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Kwarah şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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