'Elimizde yeterli salça var, 149 bin ton salça ihraç ediyoruz'

- BURSA Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Türkiye'de yeterli miktarda salça olduğunu ve 149 bin ton salça ihraç edildiğini belirtti. Erdem, "Birkaç firma elinde salça olmadığından ithal etmek için yaygara koparıyor. Oysa yeterli miktarda salça var. 149 bin ton salça ihraç eden ülkemizde "Salça ithal edeceğiz" denilmesi bizi rahatsız ediyor" dedi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domates için üretici olan çiftçi ile salça fabrikalarının karşılıklı bir anlaşma imzalamaları gerektiğini söyledi. Taahhüt imzalanması gerektiğini belirten Erdem, çiftçilerin paralarını ne zaman alacaklarına dair taahhüt istediklerini, fabrikaların da mağdur olmaması için bunun gerekli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Çiftçilerimiz, paralarını hangi tarihlerde alacağını bilmek istiyor. Aslında baktığımız zaman fabrikalarımız açısından da karşılıklı taahhüt olayı çok daha iyi olacak. Fabrikalar taahhüt alırken kendini garanti altına almak istiyor ama çiftçilerimizin hiçbir garantisi olmuyor. Fabrikalar ve çiftçiler aynı masada buluşup, hukukçular eliyle karşılıklı olarak sözleşme yapabilir. Ziraat Odası Başkanı olarak çiftçilerimizin boş senetlere imza atmalarını istemiyorum. Ne çiftçiler, ne de fabrikalarımız mağdur olsun" dedi.

'GİRDİ MALİYETLERİ YÜZDE 80 ARTTI'

Tarımda girdi maliyetlerinin nerdeyse yüzde 80 yükseldiğin anımsatan Erdem, "Geçen yıl dekar başına 2 bin 500 TL maliyetimiz varken, bu yıl maliyet dekar başına 4 bin 300 TL'yi buluyor. Maliyetler artarken domates fiyatlarının yükselişi çok altta kalıyor. Bu da bizim direncimizi düşürüyor. Çiftçiyi ekimden soğutuyor. Az ekildiğinde de fabrikalar yüksek fiyatla almak zorunda kalıyor. Bu sefer de fiyat artışları salçaya yansıyor. Bu işte doğrunun bulunması, çiftçiye verilecek olan fiyatın çiftçiyi kurtarması ve fabrikayı da tatmin etmesi gerekiyor. Bu yüzden aynı masanın etrafında oturulup konuşulması gerekir. Biz Ziraat Odası olarak masada oturmaya hazırız. Tarım ürünlerinde fiyat artışlarına dikkat çekenler, ithal gübreye, ithal ilaca ve ithal tohuma da dikkat etmelidir" dedi.

İthal salça konusuna da değinen Başkan Erdem, "Türkiye'de fabrikalarımızda yeterli salça var. Sadece birkaç firma elinde salça olmadığından ithal etmek için yaygara koparıyor. Oysa yeterli miktarda salça var. 149 bin ton salça ihraç eden ülkemizde "Salça ithal edeceğiz" cümlesi bizi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA