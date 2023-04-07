Elinde birikmiş parası olanlar dikkat! Selçuk Geçer tarih verdi: Bunu alan parasını ikiye katlayacak!

Selçuk Geçer, ekonomik konulardaki tahminleri ve yorumlarıyla sürekli gündemde olan bir isimdir. Yaklaşan seçimler nedeniyle altın ve dolar gibi konulara da odaklanarak yaptığı yorumlar, büyük ilgi görüyor. İşte verdiği tarih ile vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde...

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Elinde birikmiş parası olanlar dikkat! Selçuk Geçer tarih verdi: Bunu alan parasını ikiye katlayacak!

Selçuk Geçer, ekonomi tahminleri ve yorumlarıyla her zaman büyük ilgi gören bir isimdir. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, altın ve dolar piyasaları hakkındaki yorumları da büyük merak uyandırmaktadır. Geçer'in son yorumu ise piyasalarda hareketlilik yarattı. Ekonomi dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Geçer, dolar ve altın piyasaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRECEK

altın

Selçuk Geçer, altın piyasalarında henüz gerçek bir tırmanışın gerçekleşmediğini ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş olabileceğini düşünüyor. Özellikle de ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın piyasalarında tarihi bir kırılmanın yaşanabileceğini öngörüyor. Geçer, FED'in faiz artışı yapmayacağını ancak faiz indirimi de yapmayacağını öngördüğü için, bu durumun altın fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini söylüyor.

Selçuk Geçer, altın almayı düşünen yatırımcılara da iyi haberler veriyor. Ay içerisinde hem altın hem de dolar piyasalarında önemli gelişmeler olabileceğini düşündüğü için, yatırımcıların mutlaka altın ve dolar bazlı yatırım yapmalarını öneriyor. Geçer'in bu açıklamaları, yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve altın piyasalarıyla ilgilenen yatırımcılar için yol gösterici nitelik taşıyor.

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