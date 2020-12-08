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  3. Elindeki çekiçle ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada

Elindeki çekiçle ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada

Beykoz Kavacık’ta bir kişi arabasından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. Mekanda bulunan 5 ATM'nin zarar gördüğü olaydaki o anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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08 Aralık 2020 Salı 10:49
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