Elindeki çekiçle ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada

Beykoz Kavacık’ta bir kişi arabasından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. Mekanda bulunan 5 ATM'nin zarar gördüğü olaydaki o anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.