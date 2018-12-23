Elindeki demiri yüksek gerilim hattına değdi: 1 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata çalışan işçi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata çalışan işçi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesinde bir inşaatta çalışan Hüseyin S. (41), çalıştığı esnada elinde bulunan demir çubuğun inşaat üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılan Hüseyin S., yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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