Elindeki poşette çalıntı eşyalarla yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Karabük'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Demirçelik Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin durdurmak istediği 2 şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonucunda N.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin elindeki poşetten çok sayıda ayakkabı, elbise ve saat çıkarken, zanlıların eşyaları farklı iş yerlerinden çaldıkları belirlendi. Kaçan H.K. isimli şüpheli de kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgu ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin 15 Şubat tarihinde meydana gelen telefon hırsızlığı olayının da failleri oldukları ve çalınan telefonların ele geçirildiği belirtildi. Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan sabıka kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA