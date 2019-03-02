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  3. Elindeki silahı arkadaşına gösterirken boynundan vurdu

Elindeki silahı arkadaşına gösterirken boynundan vurdu

Kütahya'da bir şahıs elindeki silahın ateş alması sonucu arkadaşını boynundan vurdu.

Elindeki silahı arkadaşına gösterirken boynundan vurdu

Kütahya'da bir şahıs elindeki silahın ateş alması sonucu arkadaşını boynundan vurdu.

Olay, Sarraflar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağında oturan R.N.'nin elindeki silahı arkadaşına göstermek isterken ateş aldı. O sırada karşısında bulunan H.G. boynundan yaralandı. Silah sesi çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Olay vatandaşlarca polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralanan H.G. sağlık ekiplerince Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu öne süren R.N. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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