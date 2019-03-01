BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir." dedi.

"Balkonuk Center"da gerçekleştirilen, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un projeleri ile bazı adayların tanıtıldığı toplantıya katılan Akşener, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentteki tüm ilçeleri kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de yalana, talana, hırsızlığa, israfa ve kayırmaya "hayır" diyen bir irade olduğunu belirten Akşener, "Martın sonu bahardır. Hep beraber iyi olacağız. Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, iftira, fitne ile karşı karşıya kalacaksınız ve kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz." diye konuştu.

Belediye başkanlarının sadece projelerini yarıştırmaları gerektiğini vurgulayan Akşener, "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir. Ben bugün Balıkesir'de esnaf eli sıktım. Esnaf kan ağlıyor." ifadesini kullandı.

Başarıya odaklanılmasının gereğine işaret eden Akşener, şunları kaydetti:

"Başarının yerini hiçbir mazeret tutmaz. Demeye getirdiğim şu, o kulak çekilecek. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya gidecek. O geceki balkon konuşmasında, 'Ey aziz milletim, verdiğiniz mesajı aldım. Gereğini yapacağım' diyecek ve o andan itibaren aziz Türk milletinin her bir ferdi velinimet olacak ama oylar giderse. Gitmezse 'Herkes halinden memnun' diyecek. Dolayısıyla ertesi gün zam yağmuru olacak. Kulak çekilirse emeklilikte yaşa takılanlar hallolur, 3600 ek gösterge olur. Kulak çekilir, kızartılırsa emekliye zam, esnafa teşvik gelir."

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ok ise Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı.

Programın sonunda, 20 ilçenin belediye başkan ve meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA