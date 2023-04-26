Elinin hamuruyla, 20 yıldır bazlama yaparak geçimini sağlıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kızılca köy Mahallesi'ndeki bir restoran, müşterilerine daha taze ve daha sağlıklı ekmek yedirmek için Fatma Tayyar isimli kadının yaptığı bazlamaları müşterilerine sunuyor.

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Elinin hamuruyla, 20 yıldır bazlama yaparak geçimini sağlıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir restoranda çalışan Fatma Tayyar 20 yıldan bu yana yaptığı bazlama ekmeklerle geçimini sağlıyor

Elinin hamuruyla, 20 yıldır bazlama yaparak geçimini sağlıyor

"BAZLAMA YAPMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM ŞİMDİ GEÇİMİMİ BU ŞEKİLDE SAĞLIYORUM"

Kızılca köy Mahallesi'ndeki bir restoran, müşterilerine daha taze ve daha sağlıklı ekmek yedirmek için Fatma Tayyar isimli kadının yaptığı bazlamaları müşterilerine sunuyor. Çocukluğunun köyde geçtiğini ve ekmek yapmayı annesinden öğrendiğini belirten Fatma Tayyar, "Şehre taşınınca ekmeğimizi bakkaldan almaya başladık. Bir müddet sonra, şehirdeki evimiz bahçeli olduğu için kendi ekmeğimi kendim yapmaya başladım. Derken şu andaki iş yerimde ekmek yapmaya başladım. Daha sonra küçükken annemden öğrendiğim bu bazlama yapma işi mesleğim ve ekmek kapım oldu. Yaptığım ekmekleri yiyen herkes çok beğeniyor. Bazı insanlar taze taze yediği ekmekle adeta köyüne annesinin yanına gidip gelmiş kadar nostalji yaşadığını söylüyor. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

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