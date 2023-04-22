Elinizde bu para varsa değeri 500 milyon lira! Etrafı kurcalayın sizin evinizde de olabilir!

Bazı insanlar tarihi eser, antika eşyalarına ilgi duyuyor. Öyle ki bu eşyalar değerinin binlerce kat fazlasını ödeyerek sahip olmak isteyenlerde oluyor. Dikkat çeken ise, Osmanlı padişahı olan 2. Mahmud dönemine ait olan 1223 tarihli altın para oldu. Eğer sizin de elinizde bu eşyalardan varsa milyonlara sahip olabilirsiniz. Peki bunları satarken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde.







OSMANLI PARASINA MİLYONLUK TEKLİF



Birçok insan tarihi eser eşyalara ya da hikayesi olan antika eşyalara büyük merak duymakta. Onlara ulaşmak için de uğraş vermekte. Bu sebeple de bazı internet sayfalarında bu tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar satışa sunuluyor. Meraklısı olan vatandaşlar da bu internet sitelerinden fiyat vererek bu ürünlere sahip olabiliyor. İnternet sitesinde satışa sunulan eşyalar arasında son zamanlarda dikkat çeken ise Osmanlı parası oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 30. padişahı olan 2. Mahmud'un dönemine ait olan alton para en çok ilgi görenler arasında yer aldı. Para ve madalya başlığı altında 27 binden fazla ilanda yer aldı. Sahibi ise, bu altın paraya 500 Milyon lira istedi.

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Bu satışın sunulmasından sonra elinde Osmanlı parası ya da eski eşyalar bulunanlar da internet sitesine koymaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı 5. Mehmed diğer adı ile Sultan Mehmed Reşat dönemine ait olan 1327 tarihli 10 para 50 milyon liradan satışa çıkarıldı.

ALACAKLAR DİKKAT ETSİN

Birçok insanın internet sitesi üzerinden tarihi eser alım ve satışının yapması sonrasında işin uzmanlarından uyarı geldi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet sayfalarından tarihi eser adı altında eşya alacaklar dikkat etmeli uyarısı yapıldı. Gündüz, "Bu eşyalar, Osmanlı parası olarak yazılsa da gerçek olmayabilir, orjinal olmayabilir." dedi. Eserin gerçekten tarihi olup olmadığı araştırılmalı, uzmanlara danışılmalıdır diyerek açıklama yaptı. Aynı zamanda tarihi eser satışlarında müze müdürlüğünün izni olması gerekir, aksi takdirde polis müdahalesi olursa hukuki süreç yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple herhangi bir ön ödeme yapılmamalıdır.

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Elinde tarihi eser olan vatandaşlar, müze müdürlüklerine giderek Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesini almalıdır. Bu işlem sonrasında satışı yapılan ürün olursa tekrardan müdürlüğe gidilerek düzenleme yapılmalıdır. Bunun dışında, tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların yasa dışı yollarla satılması, devredilmesi yasaktır.