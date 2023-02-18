Eliomar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliomar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliomar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliomar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliomar 16 Mart 1988 tarihinde Cardoso Moreira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eliomar Correia Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliomar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eliomar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eliomar'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Eliomar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eliomar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliomar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliomar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Javor-Matis

17 Ocak 2013 yılında Partizan

15 Temmuz 2013 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2014 yılında Partizan

2 Ağu 2014 yılında Pierikos

21 Ocak 2015 yılında Partizan

22 Ocak 2015 yılında AE Larisa

30 Haziran 2015 yılında Partizan

1 Temmuz 2015 yılında Javor-Matis

31 Aralık 2015 yılında Partizan

29 Ocak 2016 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

11 Temmuz 2019 yılında Mladost

14 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

11 Ocak 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis

Eliomar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliomar şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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