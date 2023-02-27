Eliot Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliot Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliot Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliot Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliot Gashi 15 Nisan 1995 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliot Gashi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asllani Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eliot Gashi'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eliot Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eliot Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliot Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliot Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2014 yılında Lamadelaine

1 Temmuz 2015 yılında Remich-Bous

1 Temmuz 2016 yılında UT Petingen II

30 Ekim 2016 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange

1 Ocak 2023 yılında US Hostert

30 Haziran 2023 yılında F91 Dudelange

Eliot Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliot Gashi şuan US Hostert takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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