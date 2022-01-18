Elips ne demek, TDK'ya göre Elips kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elips ne demek? Elips TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elips kelimesi. Peki elips ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elips nedir, elips kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELİPS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elips kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elips kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elips kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri

- Eksilti

