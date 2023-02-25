Elis Doksani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elis Doksani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elis Doksani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elis Doksani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elis Doksani 5 Temmuz 1998 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elis Doksani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elis Doksani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elis Doksani'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elis Doksani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elis Doksani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elis Doksani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elis Doksani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2016 yılında FK Partizani

1 Eylül 2017 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2018 yılında FK Bylis

19 Ağustos 2019 yılında KF Egnatia

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2021 yılında KF Turbina

1 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

16 Ocak 2023 yılında KS Lushnja

Elis Doksani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elis Doksani şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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