Elis İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elis İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elis İsufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elis İsufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elis İsufi 21 Mayıs 2000 tarihinde Pratteln şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elis İsufi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Elis İsufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elis İsufi'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elis İsufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elis İsufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elis İsufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elis İsufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

Elis İsufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elis İsufi şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elis İsufi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Pratteln, FC Basel

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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