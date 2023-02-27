Elis Rafn Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elis Rafn Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elis Rafn Bjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elis Rafn Bjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elis Rafn Bjornsson 13 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elis Rafn Bjornsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elis Rafn Bjornsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elis Rafn Bjornsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Elis Rafn Bjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elis Rafn Bjornsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elis Rafn Bjornsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elis Rafn Bjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2009 yılında Fylkir

21 Şubat 2019 yılında Stjarnan

15 Mayıs 2019 yılında Fjölnir

1 Ağustos 2019 yılında Stjarnan

2 Şubat 2023 yılında Fylkir

Elis Rafn Bjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elis Rafn Bjornsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elis Rafn Bjornsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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