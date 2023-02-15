Elis Wahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elis Wahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elis Wahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elis Wahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elis Wahl 11 Eylül 2004 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elis Wahl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elis Wahl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Elis Wahl'nin Västerås SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elis Wahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elis Wahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elis Wahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elis Wahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2021 yılında Västerås SK

1 Nisan 2022 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2022 yılında Västerås SK

Elis Wahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elis Wahl şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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