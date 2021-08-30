Ünlü model, oyuncu ve sanatçı Elisabeth Kieselsteien Cord Hamm, yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberler sonrası Elisabeth Kieselstein Cord Hamm merak konusu oldu. Peki Elisabeth Kieselstein Cord Hamm kimdir? | Ne hastasıydı? | Elisabeth Kieselstein Cord Hamm neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ELİSABETH KİESELSTEİN CORD HAMM KİMDİR?

ABD'li sanatçı Elisabeth Kieselstein Cord Hamm güneyde dünyaya geldi. Louisiana ve New Mexico'da yetişen ünlü isim, New York'taki Chapin ve Trinity okullarında eğitim aldıktan sonra Washington'da Georgetown Üniversitesi'ne gitti. Sanat ve yaratıcı yazarlık okuduktan sonra İngiltere'ye giderek Oxford Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

Film yapımcısı Ted Hamm ile evli olan Elisabeth'in çocuğu ve kardeşi bulunmuyordu.

Çok sosyal bir isim olan Elisabeth birçok film prömiyerinde, moda gecesinde ve ünlü Hamptons partilerinde boy gösterdi.

Sanatçı ve müzisyenliğinin yanı sıra modellik ve gazetecilik de yaptı. Amerikan ve İtalyan Vogue'un yanı sıra Harper's Bizarre ve Harper's Bazaar'da yazdı. Ayrıca babasının dizayn firmasında illüstratörlük de yaptı.

Elisabeth'in oyunculuk geçmişi de bulunuyordu. Woody Allen'ın Oscar adayı gösterilen 1997 yapımı "Deconstructing Harry" filminde Annette Arnold karakterinin kardeşi rolünü oynadı. O zaman 17 yaşındaydı.

ELİSABETH KİESELSTEİN CORD HAMM NE HASTASIYDI?

Elisabeth Kieselstein Cord Hamm yıldır Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu.

ELİSABETH KİESELSTEİN CORD HAMM NEDEN ÖLDÜ?

Ölüm nedeni henüz bilinmese de sanatçının ailesi Hamm'ın lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğünü düşünüyor. Kızının 10 yıldan uzun bir süredir bu hastalık sebebiyle acı çektiğini ifade eden Elisabeth Kieselsteien Cord Hamm'in babası Barry Kieselstein Cord hastalığa ilişkin "Lyme asla sizi bırakmaz, şu veya bu şekilde ortaya çıkar, sinsi ve sefil bir hastalıktır" ifadelerini kullandı. Yıllar boyunca kızlarını tedavi ettirmek için çeşitli yöntemlerine başvurduklarını anlatan Barry Kieselstein Cord, "Ne yaptıysak olmadı, defalarca tekrar etti. Elizabeth ne olursa olsun savaşmaya devam etti!" dedi.

Aile tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gururlu bir New Yorklu olan, sevecen ve yetenekli kızımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu tanıyan herkesin kaybı aşikar"

Elisabeth Kieselstein Cord Hamm için bir anma töreni yapılacak, ayrıca adına bir park inşa edilecek.

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