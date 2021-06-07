Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!

İlk 3 sezonuyla izleyiciyi kendisine bağlayan Elite dizisinde 4. sezonda neler olacağı merak ediliyor. Netflix Elite 4. sezon için tarih duyurdu. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler 4. sezonun ne zaman çıkacağını araştırıyor. Biz de haberimizde Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Elite 4. sezon tarihi...

ELİTE 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix üzerinden Elite 4. sezon fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizi Elite 4. sezon 18 Haziran 2021 tarihinde çıkacak

OYUNCULARI

Maria Pedraza Rolü : Marina

Miguel Herrán Rolü : Christian

Jaime Lorente Rolü : Nano

Danna Paola Rolü : Lu

Itzan Escamilla Rolü : Samuel

Miguel Bernardeau Rolü : Guzman

Álvaro Rico Rolü : Polo

Mina El Hammani Rolü : Nadia

Ester Expósito Rolü : Carla

Omar Ayuso Rolü : Omar

Arón Piper Rolü : Ander

ELİTE KONUSU

Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikayeleri gösteriliyor.