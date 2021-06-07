Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!
Netflix'te yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizilerden olan Elite 4. sezon ile ne zaman izleyiciyi karşısına çıkacağı merak ediliyor. İlk 3 sezonu bitiren izleyiciler Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu merakla aratıyor. Biz de o sorunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte merak edilen Elite 4. sezon tarihi...
İlk 3 sezonuyla izleyiciyi kendisine bağlayan Elite dizisinde 4. sezonda neler olacağı merak ediliyor. Netflix Elite 4. sezon için tarih duyurdu. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler 4. sezonun ne zaman çıkacağını araştırıyor. Biz de haberimizde Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Elite 4. sezon tarihi...
ELİTE 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix üzerinden Elite 4. sezon fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizi Elite 4. sezon 18 Haziran 2021 tarihinde çıkacak
OYUNCULARI
Maria Pedraza Rolü : Marina
Miguel Herrán Rolü : Christian
Jaime Lorente Rolü : Nano
Danna Paola Rolü : Lu
Itzan Escamilla Rolü : Samuel
Miguel Bernardeau Rolü : Guzman
Álvaro Rico Rolü : Polo
Mina El Hammani Rolü : Nadia
Ester Expósito Rolü : Carla
Omar Ayuso Rolü : Omar
Arón Piper Rolü : Ander
ELİTE KONUSU
Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikayeleri gösteriliyor.