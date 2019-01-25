Elite World personeline hijyen eğitimi

Elite World Van Hotel, personeli için hijyen eğitimi düzenledi.

Otelde düzenlenen hijyen eğitimine; mutfak, yiyecek ve içecek bölümünde çalışan personeller katıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) AR-GE Uzmanı Taşer Tokcan tarafından verilen eğitimin ardından bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Hijyenin hayatımızdaki önemine binaen gıda ile birebir ilgisi olan otel personelimizin bu konuda daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu kapsamda daha kaliteli bir hizmet sunmaları amacıyla böyle bir eğitim düzenledik. Eğitimimize personellerimiz yoğun katılım sağladılar. Eğitimin her anlamda verimli olduğunu düşünüyor, bu kapsamda bizlere destek olan Van TSO yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA