Eliton Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliton Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliton Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliton Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliton Junior 26 Ocak 1998 tarihinde São Mateus şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eliton Pardinho Toreta Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliton Junior Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Eliton Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eliton Junior'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 14 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Eliton Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eliton Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliton Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliton Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Lok. Plovdiv

1 Eylül 2019 yılında Red Bull

14 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

Eliton Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliton Junior şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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