Elivelton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elivelton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elivelton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elivelton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elivelton 21 Ocak 1992 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Elivélton José da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elivelton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elivelton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elivelton'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elivelton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elivelton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elivelton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elivelton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Santos FC U20

1 Ocak 2010 yılında Santos B

18 Mayıs 2012 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2012 yılında Santos B

1 Temmuz 2013 yılında Portuguesa-SP

1 Ocak 2015 yılında Uberlândia EC

31 Temmuz 2015 yılında Oeste FC-SP

10 Ocak 2018 yılında Taubaté-SP

1 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Fluminense-PI

26 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

25 Kasım 2022 yılında Fluminense-PI

Elivelton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elivelton şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elivelton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Club Corinthians Paulista (2007-2008), Santos Futebol Clube (2009-2012)

Brezilya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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