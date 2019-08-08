Eljif Elmas kendinden bahsettirdi! Barcelona Napoli özet
DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı kapsamında Barcelona Napoli maçı dün oynandı. Spor severler ise Barcelona Napoli özet merak etmekte. Barcelona Napoli'yi 2-1 mağlup ederken Eljif Elmas da ilk 11'de yer aldı.
Barcelona'dan Napoli'ye nakavt geldi.
Hazırlık maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya geldi.
38. dakikada Busquets'in golüyle öne geçen Katalan ekibi, Umtiti'nin kendi kalesine attığı gole rağmen 79'da Rakitic'in sayısıyla mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı.
Barcelona 2-1 Napoli
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk 11'de sahaya çıktı ve 57 dakika sahada kaldı.
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Barcelona Napoli özet
Hazırlık maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya geldi. 38. dakikada Busquets’in golüyle öne geçen Katalan ekibi, Umtiti’nin kendi kalesine attığı gole rağmen 79’da Rakitic’in sayısıyla mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı.
Etiketler : barcelona, Eljif Elmas, özet, napoli
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