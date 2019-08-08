Eljif Elmas kendinden bahsettirdi! Barcelona Napoli özet

Barcelona'dan Napoli'ye nakavt geldi.

Hazırlık maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya geldi.

38. dakikada Busquets'in golüyle öne geçen Katalan ekibi, Umtiti'nin kendi kalesine attığı gole rağmen 79'da Rakitic'in sayısıyla mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı.

Barcelona 2-1 Napoli

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ilk 11'de sahaya çıktı ve 57 dakika sahada kaldı.

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Barcelona Napoli özet

Hazırlık maçında Napoli ile Barcelona karşı karşıya geldi. 38. dakikada Busquets’in golüyle öne geçen Katalan ekibi, Umtiti’nin kendi kalesine attığı gole rağmen 79’da Rakitic’in sayısıyla mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı.