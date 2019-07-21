Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmamıştı. Bununla birlikte sosyal medyadan bir paylaşımda da bulunan Elmas, yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Elmas, Fenerbahçe'ye veda etti, birçok kişi yıldız oyuncu hakkında internette arama yapıyor. Peki Eljif Elmas kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

ELJİF ELMAS KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti.