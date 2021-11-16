Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!Kanseri durdurmak mümkün! Uğur Şahin "heyecan verici" diyerek müjdeledi!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu operasyonu başladıEbrar Karakurt'tan şaşırtan 'Dayak' paylaşımı! Ünlü voleybolcunun paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti!Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!Mikaşist ne demek, TDK'ya göre Mikaşist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?"Neyi vaat ettiysek arkasındayız" dedi, asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için konuştu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den milyonları ilgilendiren açıklamalarElçin Sangu eskiye dönerken, takipçileri deliye döndü! Turuncu saçlarıyla baştan çıkardı!Ünlü çifti kimse durduramıyor! Kourtney Kardashian yaptığı 'Kucak' dansı ile geceye damga vurdu! Kimseyi umursamayan çiftin rahat hareketleri tepki topladı!Babasını satırla öldürdü, sözleri şoke etti: ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

Ülkesinin Milli takımında gösterdiği performansla piyasasını iyice yükselten Eljif Elmas, son olarak Karadağ karşılaşmasındaki oyunuyla takımının play-off'lara kalmasını sağladı. Yıldız futbolcu bu performansıyla Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getirdi.

Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

Fenerbahçe'den transfer olduktan sonra başarılı performansını sürdüren Eljif Elmas, son dönemde Avrupa'daki kulüpleri peşine taktı. İspanya devleri Barcelona ve Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Elmas, Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak yine dikkatleri üzerine çekti. Takımı için Dünya Kupası'nın önünü açan Elmas için İtalyan basını transfer iddialarını dile getirdi.

İSPANYA'NIN DEVLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

La Gazzetta dello Sport tarafından yapılan habere göre La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona, Eljif Elmas'ı transfer etmek için karşı karşıya geldi. Uzun zamandır iki takımın da listesinde olduğu ifade edilen futbolcu, İzlanda karşısında sergilediği futbolun ardından yakın takibe alındı.

Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

ANCELOTTİ TAKIMINA İSTİYOR

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olduğu dönemde İtalyan ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'ydi. Transferin gerçekleşmesini özellikle Ancelotti'nin istediği ve Napoli'ye aldırdığı ifade ediliyordu. Ancelotti şu anda Real Madrid'i çalıştırıyor ve tecrübeli teknik direktör, takımında Eljif Elmas'ı yeniden görmek istiyor.

Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

BARCELONA'NIN DA LİSTESİNDE

Teknik direktörlük görevine eski futbolcuları Xavi'yi getiren Barcelona da yeni bir yapılanma içerisine girdi. Bu kapsamda birçok yeni ismi kadrosuna katmayı planlayan Katalan ekibinin bu yapılanma kapsamında Eljif Elmas'ı kadrosuna katmayı istediği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da iyi bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT