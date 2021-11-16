Eljif Elmas yükselişini sürdürüyor! Avrupa devlerinin radarına takıldı!

Fenerbahçe'den transfer olduktan sonra başarılı performansını sürdüren Eljif Elmas, son dönemde Avrupa'daki kulüpleri peşine taktı. İspanya devleri Barcelona ve Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Elmas, Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak yine dikkatleri üzerine çekti. Takımı için Dünya Kupası'nın önünü açan Elmas için İtalyan basını transfer iddialarını dile getirdi.

İSPANYA'NIN DEVLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

La Gazzetta dello Sport tarafından yapılan habere göre La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona, Eljif Elmas'ı transfer etmek için karşı karşıya geldi. Uzun zamandır iki takımın da listesinde olduğu ifade edilen futbolcu, İzlanda karşısında sergilediği futbolun ardından yakın takibe alındı.

ANCELOTTİ TAKIMINA İSTİYOR

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olduğu dönemde İtalyan ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'ydi. Transferin gerçekleşmesini özellikle Ancelotti'nin istediği ve Napoli'ye aldırdığı ifade ediliyordu. Ancelotti şu anda Real Madrid'i çalıştırıyor ve tecrübeli teknik direktör, takımında Eljif Elmas'ı yeniden görmek istiyor.

BARCELONA'NIN DA LİSTESİNDE

Teknik direktörlük görevine eski futbolcuları Xavi'yi getiren Barcelona da yeni bir yapılanma içerisine girdi. Bu kapsamda birçok yeni ismi kadrosuna katmayı planlayan Katalan ekibinin bu yapılanma kapsamında Eljif Elmas'ı kadrosuna katmayı istediği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da iyi bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.